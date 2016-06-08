Посольство Франції порушує візову угоду між Україною та Євросоюзом

Як йдеться в статті на "ЄвроПравде", останнім часом посольство порушує положення ст. 7 цієї угоди, яка зобов'язує посольство ухвалити рішення про видачу візи заявнику протягом не більш ніж 10 днів, і цей термін може бути продовжений лише в окремих випадках".

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Більше того, практика посольства, яку воно проводить останнім часом, порушує положення Візового кодексу ЄС, який встановлює, що рішення про видачу або відмову у візі повинно бути ухвалено протягом 15 днів з дня подачі документів.

Незважаючи на всі заяви посла Франції в Україні Ізабель Дюмон про те, що "візовий відділ консульства Франції в Україні цілком в змозі впоратися з напливом запитів на отримання віз, які генеруються для Євро-2016, в окремих випадках розгляд візової заявки триває більше 30 днів. Мова йде, зокрема, про випадок Яни Якименко, яка подала паспорт на візу ще в квітні, але на ранок 8 червня, за день до запланованого від'їзду, ще не має рішення посольства. Такі випадки не поодинокі.

Іншою проблемою для українських заявників є відсутність ефективного зв'язку з посольством.