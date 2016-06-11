У Москві невідомі закидали яйцями і фаєрами українське посольство (відео)
Невідомі в ніч на суботу закидали яйцями українське посольство в Москві у відповідь на акцію біля російського консульства в Одесі.
Про це повідомляє ТАСС.
Відзначається, що близько 200 людей зібралися в ніч на суботу в Леонтіївському провулку в столиці Росії.
Молодики вигукували антиукраїнські гасла, закидали посольство України яйцями і фаєрами.
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Акція тривала трохи більше 20 хвилин, російська поліція не затримала нікого з учасників події.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 червня, понад 100 активістів пікетували Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі. Відзначається, що в цей день консульство РФ з 16.00 планувало проводити прийом-банкет з нагоди майбутнього Дня Росії (12 червня). Активісти привезли з собою кінський гній і збиралися закидати їм будівлю, але правоохоронці не дозволили цього зробити. Активісти також встановили дві символічні шибениці, і кидали в бік консульства курячі яйця.