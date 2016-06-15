Столтенберг заявляє про прогрес України в реформах оборонної сфери та закликає їх продовжувати

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі перед початком засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

«Трансформація Збройних сил України в той час, коли країна втягнута у конфлікт на сході – непросте завдання. Але ми бачимо деякий прогрес у розвитку необхідних рамок для реформ у секторі безпеки та оборони. Важливо просуватися вперед з реформами для стабільності України та безпеки всієї Європи», - заявив генсек НАТО.

Читайте такожНАТО через дії Росії збирається збільшувати присутність у Чорноморському регіоні – Столтенберг

За словами Столтенберга, це засідання Комісії Україна-НАТО є вчасним. «Ми будемо обговорювати поточну ситуацію в сфері безпеки в Україні, прогрес, досягнутий у виконанні реформ у сфері оборони, та підтримку НАТО. Ми прокладемо шлях до нашої зустрічі з президентом Порошенком на саміті у Варшаві», - деталізував він.

Генсек також підтвердив, що НАТО залишається «непохитним у нашій підтримці українського суверенітету та територіальної цілісності». «Ми будемо продовжувати надавати допомогу Україні з тим, щоб покращити можливості захищати себе», - наголосив Столтенберг.