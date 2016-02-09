Столтенберг: НАТО продовжить надавати рішучу підтримку Збройним силам України

Про це він сказав напередодні засідання у Брюсселі міністрів оборони країн-членів Альянсу, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що Україна продовжує займати одне з головних місць на порядку денному Альянсу.

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"Україна є тою країною, стосовно якої ми дуже зосереджені. Ми продовжуємо допомагати Україні, забезпечуючи політичну підтримку. Ми забезпечуємо практичну підтримку для України. Ми надаємо практичну підтримку... за допомогою різних трастових фондів. Допомагаємо Україні у галузі командування і контролю, системі логістики та багатьох інших напрямках. І на додаток до цього - НАТО забезпечує навчання, допомогу та підтримку (Збройних сил) України", - наголосив Столтенберг.

Він запевнив, що "ми продовжимо підтримувати Україну політично та практично".

Столтенберг, говорячи про те, чому на поточній міністерській зустрічі не буде засідання Комісії НАТО-Україна, підкреслив, що Альянс не може проводити такі засідання на кожній міністерській зустрічі.

"Ми мали засідання комісії минулої осені, і проводитимо засідання знову, я впевнений у цьому. Ми не в тій позиції, коли ми можемо проводити всі різні комісії, які ми заснували на усіх наших міністерських зустрічах", - пояснив Столтенберг.

Він також запевнив, що знову зустрічатиметься з президентом України Петром Порошенком, і НАТО "продовжить надавати рішучу підтримку Україні".