США планують виділити Україні 220 мільйонів доларів - Байден

Про це заявив віце-президент США Джо Байден у ході зустрічі з українським прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, передає РБК-Україна.

Очікується, що гроші будуть спрямовані на прискорення митної реформи. Зокрема, йдеться про створення нового центру митного контролю, а також про надання юридичної, регулятивної та інфраструктурної підтримки.

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На виділені гроші американська влада також очікує від України боротьби з корупцією і реформування ключових елементів системної системи, реалізації конституційних поправок про правосуддя, які були прийняті Верховною радою 2 червня, а також програми реформ українського генпрокурора Юрія Луценка.

Також планується розширити співпрацю США з українськими органами по боротьбі з корупцією, а також ЗМІ та цивільним суспільством.

На початку місяця Вашингтон підписав угоду про виділення Києву траншу кредитних гарантій у розмірі 1 млрд доларів. У Мінфіні України відзначали, що випуск гарантованих облігацій США дозволить залучити в бюджет України кошти, необхідні для підтримки найбільш вразливих верств населення, в тому числі і тих, хто постраждав від підвищення до ринкового рівня тарифи на газ.