НАБУ повідомило про арешт одного з літаків нардепа Онищенка

Про це він заявив журналістам у четвер, відповідаючи на питання, яке майно Онищенка арештоване, пише Українська правда.

"У перелік арештованого майна входить один із його (Онищенка – УНІАН) приватних літаків. Там же не тільки Онищенко, там же є й інші члени угруповання", - сказав Ситник.

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На уточнююче питання, що вони робитимуть, якщо Онищенко втече, він відповів: "До розгляду подання ми нічого не можемо зробити. Якщо це станеться, це буде доказом того, наскільки треба обмежувати цей імунітет".

Ситник відкинув будь-які припущення про політичне забарвлення цієї справи.

Нагадаємо, у минулому році на літаку Онищенка повернувся із відпочинку у Ніцці екс-міністр екології Ігор Шевченко під час пожежі на нафтобазі під Києвом.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні, 16 червня, направив на розгляд Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив журналістам, що особисто приніс до парламенту це подання. 15 червня Національне антикорупційне бюро передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Онищенка. Впродовж учорашнього дня у Києві тривав обшук приміщень народного депутата.

Онищенка підозрюють у тому, що підконтрольні йому структури реалізовували ряд незаконних схем з реалізації природного газу, який було видобуто у результаті спільної діяльності з держкомпанією "Укргазвидобування". У справі фігурує сума у 3 мільярди гривень.