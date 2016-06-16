До утримуваного бойовиками на Донбасі працівника ООН допустили адвоката - Геращенко

Про це представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Під час засідання гуманітарної підгрупи в Мінську на наші багаторазові запити про долю представника ООН Юрія Супруна ми, нарешті, отримали відповідь, що його затримали і підозрюють у "військових злочинах", які він здійснив невідомо коли, бо останні два роки працює в міжнародних гуманітарних організаціях», - зазначила вона.

Читайте такожГеращенко: тільки Кремль та ФСБ дають дозвіл на звільнення заручників на окупованому Донбасі

За словами Геращенко, під час засідання Тристоронньої контактної групи представники ОРДО назвали працівника ООН «злочинцем».

«На наше з Леонідом Кучмою уточнення, що злочинцем людину може визнати тільки суд, представник ОРДО публічно, в присутності представників України, ОБСЄ і РФ заявив, що слідство і суд визнали Супруна злочинцем. І ось сьогодні ці представники беруть задню, говорять, що ще тільки "слідство" йде. А після нашого тиску до Юрія допустити, нарешті, адвоката», - заявила уповноважений президента.

«Ми в Мінську вимагаємо негайного звільнення представника ООН, який має відповідний статус, і очікуємо, що всі міжнародні гуманітарні організації також займуть публічну позицію в цьому питанні», - зазначила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня у Представництві ООН в Україні заявили про утримання бойовиками в полоні співробітника ООН та закликали звільнити його.