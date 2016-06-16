Джерело розповіло, хто стане прокурором Одеської області

Про це УНІАН повідомив інформоване джерело у прокуратурі.

"Завтра в Одесу прибуде генпрокурор Юрій Луценко, який представить Жученка як керівника обласної прокуратури", - зазначило джерело.

Жученко з грудня 2015 року – 1-й заступник прокурора Одеської області, з кінця березня поточного року (після звільнення Давида Сакварелідзе) виконує обов'язки прокурора Одеської області.

Читайте такожЛуценко призначив Квятківського на посаду прокурора Львівської області

Довідка УНІАН. Жученко народився 20 січня 1986 року у Вінницькій області.

Кар'єру в органах прокуратури розпочав на посаді слідчого прокуратури Ленінського району Вінниці, працював старшим слідчим цього підрозділу прокуратури, був заступником прокурора Староміського району Вінниці та ін.

З 2012 по 2014 роки працював старшим прокурором відділу нагляду за дотриманням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області, пізніше очолював прокуратуру Літинського району Вінницької області.