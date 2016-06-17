Онищенко надіслав SMS з обіцянкою прийти в Раду - депутат
Депутат Верховної Ради з "Волі народу" Олександр Онищенко надіслав колезі по депутатській групі Сергію Мельничуку повідомлення з обіцянкою з'явитися сьогодні до парламенту.
Про це Мельничук повідомив журналістам в кулуарах парламенту, передає "112. Україна".
"Бачите, пише: "Буду в залі. Онищенко", - продемонстрував депутат повідомлення.
При цьому, згідно з даними електронної реєстрації, Онищенко в залі ВР сьогодні відсутній.
Нагадаємо, 16 червня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про направлення до Ради подання про позбавлення недоторканності, затримання і арешт Онищенка. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький приніс у Раду подання на арешт Онищенка.
При цьому з'ясувалося, що ввечері 14 червня Онищенко вилетів з України на чартерному рейсі до Ніцци (Франція).
Читайте такожНАБУ про виїзд Онищенка з України: законного механізму обмежити його пересування немає
У Генпрокуратурі припускають, що депутат може і не повернутися в країну, і його доведеться притягати до кримінальної відповідальності заочно.
Онищенка підозрюють у тому, що підконтрольні йому структури реалізовували ряд незаконних схем з реалізації природного газу, добутого в результаті спільної діяльності з держкомпанією "Укргазвидобування". У справі фігурує сума в 3 мільярди гривень.