В Генпрокуратурі вже припускають, що Онищенко не повернеться в Україну і його судитимуть заочно

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112. Україна".

Представник ГПУ підкреслив, що у випадку з затриманням депутата слід дотримуватись процедури.

"У даному випадку ми маємо дотримуватися процедури. Подання внесено, є 5 днів на його (Онищенка - УНІАН) заперечення, висловлення своєї позиції. Протягом 20 днів має пройти засідання відповідного комітету, і потім питання буде винесено у зал", - сказав Сторожук.

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Він висловив надію, що питання Онищенка буде розглянуто в парламенті в перші дні наступного пленарного тижня.

"Затягувати з цим питанням не можна", - зазначив Сторожук.

Заступник генпрокурора продовжив, що у разі якщо Онищенко не повернеться в Україну, питання все одно буде поставлене на голосування у Верховній Раді. В цьому випадку до нього буде застосовано механізм заочного засудження та екстрадиції.

Як повідомлялось, 16 червня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про направлення до Ради подання про позбавлення недоторканності, затримання та арешт Онищенка. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький приніс у Раду подання на арешт Онищенка.

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В НАБУ повідомили, що Онищенко поки що не повернувся в Україну. За даними прикордонників, Онищенко вилетів на чартерному рейсі в напрямку французького міста Ніцца 14 червня 2016 року о 19:54.