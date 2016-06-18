Силовики запобігли майже 300 терактам – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив сьогодні під час виступу у навчальному центрі Нацгвардії на Київщині.

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«У нас виникали інші виклики, коли ворог намагається дестабілізувати ситуацію в країні з середини, і про інтенсивність цих зусиль свідчить той факт, що вже майже 300 терористичних актів було попереджено силовими структурами України: СБУ, Нацполіцією та Нацгвардією», - заявив він.

«Можу сказати, як верховний головнокомандувач, я хотів би подякувати командувачу Нацгвардії генерал-лейтенанту Аллерову за зразкове виконання поставлених завдань, за високий моральний та бойовий дух бійців Нацгвардії, які сьогодні демонструють патріотизм, професіоналізм, вишкіл», - додав президент.