УКРОП просить ЦВК не реєструвати "клонів" Оксани Томчук кандидатами в 27-му окрузі

До проведення перевірки партія просить не реєструвати кандидатами в народні депутати Томчук Оксану Іванівну (м. Кіровоград), Томчук Оксану Валеріївну та Томчук Оксану Іванівну (м. Харків). Відповідне звернення до ЦВК партія подала 21 червня.

Представники УКРОПу зазначають, що в 27 окрузі відбувається спроба ввести в оману виборців. Так, Томчук Оксана Іванівна, мешканка міста Кіровограда, у своїх документах, поданих до Центрвиборчкому, зазначила, що є членом політичної партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП». У політичній силі наголошують, що інформація про партійну приналежність Томчук Оксани Іванівни не відповідає дійсності та є спробою спотворити результати волевиявлення громадян, адже зазначений кандидат ніколи не перебував на партійному обліку УКРОПу.

Читайте такожМер Дніпра Філатов вважає адвоката Томчук оптимальним кандидатом у народні депутати

Крім того, ще дві Оксани Томчук, на думку представників УКРОПу, подали документи на реєстрацію, щоб створити перешкоди для обрання кандидата від «Українського об'єднання патріотів – УКРОП». «На нашу думку, під час реєстрації кандидата в депутати подані документи необхідно розглядати в контексті з наявністю умисних злочинних дій кандидата, спрямованих на введення в оману ЦВК та виборців стосовно таких відомостей, які виключають можливість обрання його народним депутатом України або можуть вплинути на результати виборів», – йдеться в тексті звернення.

В УКРОПі не виключили, що в документах, поданих кандидатами-клонами, дані щодо віку, громадянства чи судимостей можуть не відповідати дійсності. Відтак висновок щодо правдивості відомостей має ґрунтуватися на результатах комплексного вивчення всієї інформації, що міститься в поданих документах, а також обставин, які зумовили подачу недостовірної інформації, – підкреслюють в УКРОПі.

У партії наголошують, що «клонування» кандидатів може мати ознаки злочину, передбаченого статтею 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права) і просять ЦВК утриматися від реєстрації Томчук Оксани Іванівни (м. Кіровоград), Томчук Оксани Валеріївни та Томчук Оксани Іванівни (м. Харків) до перевірки правоохоронними органами фактів, викладених у зверненні УКРОПу.

Нагадаємо, народний депутат Андрій Денисенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що перелік претендентів на депутатський мандат на проміжних парламентських виборах у 27-му окрузі в Дніпрі поповнили одразу три «клони» кандидата від УКРОПу Оксани Валентинівни Томчук. Він зазначив, що «дублери» йдуть як самовисуванці та подали свої кандидатури в останню мить.