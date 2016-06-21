Питання санкцій проти РФ напряму пов’язане з процесом деокупації Донбасу – Порошенко
Питання санкцій проти РФ напряму пов’язане з процесом деокупації Донбасу, повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Франції Франсуа Олландом у Парижі.
«Ми наголошуємо на тому, що Україна віддана Мінським домовленостям, Україна імплементує та виконує чітко взяті на себе зобов’язання», - заявив він, передає кореспондент УНІАН.
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«У цьому випадку продовження санкцій напряму пов’язане з процесом деокупації – виведення російських військ з нашої території, припинення постачання озброєння, боєприпасів, техніки, забезпечення безперешкодного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всю територію, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, та звільнення заручників, початок політичного процесу», - сказав президент.
Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії через її дії в Україні ще на півроку.