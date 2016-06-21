Комітет ЄС погодив продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні у рамках Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER), повідомили власному кореспонденту УНІАН у Раді ЄС.

"Ми можемо підтвердити, що COREPER погодив продовження запобіжних заходів у світлі дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, та подальшої оцінки виконання Мінських домовленостей", - заявили в Раді ЄС.

Санкції продовжені ще на півроку - до 31 січня 2017 року. Це рішення має бути остаточне ухвалене Радою ЄС. Поки що дата того засідання не відома, але очікується, що це відбудеться до кінця липня.

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Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення своїх військ анексувала український Крим та почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Євросоюз, США та інші країни запровадили санкції проти РФ у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України.

Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, обмеження імпорту та експорту, торгівлі, зокрема нафтою, газом та озброєнням.