Зустріч глав країн "нормандської четвірки": Порошенко запропонував питання для обговорення

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом Франції Франсуа Олландом у Парижі.

"Впевнений у тому, що ці питання можуть бути обговорені найближчим часом на зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні", - заявив Порошенко.

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"У нас є пропозиції до порядку денного (зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" - УНІАН). Це обговорення безпекових критеріїв та обговорення поліцейської озброєної місії ОБСЄ на окупованій території, це є і звільнення заручників, це є і формування "дорожньої карти" з приділенням особливої уваги питанням послідовності і питанням гарантій виконання взятих на себе зобов’язань щодо Мінського процесу", - сказав президент.

Раніше у Кремлі заявили, що проведення зустрічі «нормандської четвірки» на рівні очільників держав України, Німеччини, Франції і Росії найближчим часом «навряд чи можливе», передумови могли б виникнути лише у разі демонстрації українською стороною готовності виконувати Мінські угоди.