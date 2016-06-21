Зустріч глав країн "нормандської четвірки": Порошенко запропонував питання для обговорення
Президент України Петро Порошенко пропонує обговорити під час наступної зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" поліцейську місію ОБСЄ на Донбасі та "дорожню карту" виконання Мінських угод.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом Франції Франсуа Олландом у Парижі.
"Впевнений у тому, що ці питання можуть бути обговорені найближчим часом на зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні", - заявив Порошенко.
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"У нас є пропозиції до порядку денного (зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" - УНІАН). Це обговорення безпекових критеріїв та обговорення поліцейської озброєної місії ОБСЄ на окупованій території, це є і звільнення заручників, це є і формування "дорожньої карти" з приділенням особливої уваги питанням послідовності і питанням гарантій виконання взятих на себе зобов’язань щодо Мінського процесу", - сказав президент.
Раніше у Кремлі заявили, що проведення зустрічі «нормандської четвірки» на рівні очільників держав України, Німеччини, Франції і Росії найближчим часом «навряд чи можливе», передумови могли б виникнути лише у разі демонстрації українською стороною готовності виконувати Мінські угоди.