Проведення зустрічі глав країн "нормандської четвірки" до саміту НАТО "навряд чи можливе" - Кремль

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Усі країни «нормандської четвірки» бажали б проведення такої результативної зустрічі – це відповідає дійсності. Щодо думки про те, що поки що немає необхідних передумов для проведення такої зустрічі – це не відповідає дійсності», - сказав Пєсков.

«Передумови могли б виникнути лише у разі демонстрації українською стороною готовності зробити ті кроки, які чітко прописані в Мінських угодах. Поки що, на жаль, такої готовності не демонструється, а не маючи хоч якихось відчутних перспектив на результативність – проведення зустрічі на найвищому рівні навряд чи можливе», - заявив Пєсков.

На уточнююче запитання УНІАН він також наголосив, що поки що немає жодних передумов для проведення такої зустрічі до саміту НАТО у Варшаві, про що повідомляє німецька преса.

«Мінські домовленості є зараз безальтернативною платформою для врегулювання, і будь-які вільні трактування Мінських домовленостей можуть призвести до їх зламу», - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, напередодні німецька Stuttgarter Zeitung, посилаючись на джерела в німецькому уряді повідомила, що зустріч у «нормандському форматі» може відбутися на початку липня, перед самітом НАТО.

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«Ми прагнемо забезпечити створення нового своєчасного видання Мінського саміту», - сказали газеті в урядових колах. Йдеться про чотиристоронню зустріч, в якій повинні взяти участь канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Росії Володимир Путін, а також президент Франції Франсуа Олланд і президент України Петро Порошенко.

За даними газети, підготовча нарада за участю представників усіх чотирьох держав пройшла минулого тижня. В ідеалі зустріч має відбутися до саміту НАТО, який пройде у Варшаві 8-9 липня, аби знизити напругу, відзначає видання.

Російська сторона вимагає виконання політичної частини Мінських угод в ситуації триваючої російської окупації захопленого Донбасу.

17 червня президент РФ Володимир Путін запропонував скасувати АТО на Донбасі, незважаючи на «акти насильства в зоні розмежування», і зайнятися політичними перетвореннями.

«Як можна проводити якісь вибори, як взагалі можна говорити про проведення виборчого процесу в умовах проведення антитерористичної операції? Десь у світі це проводиться? Треба, зрештою, це скасувати, треба зайнятися відновленням економіки, гуманітарної сфери, нічого ж не робиться», - заявив Путін.

«Відкладати вирішення цих питань, посилаючись на акти насильства в зоні розмежування, – це просто відмовка, привід, щоб нічого не робити», - додав президент РФ.

Путін заявив, що обидві сторони звинувачують один одного в обстрілах. «А хто вам сказав, що стріляють ті люди, яких ви називаєте сепаратистами? Вони кажуть, що стріляють представники української армії. Одні постріляли, інші відповіли. От тобі й перестрілка. І під цим що, не потрібно проводити політичних перетворень? Навпаки, потрібно якомога швидше провести політичні перетворення, які ляжуть в основу остаточного врегулювання у сфері безпеки», - додав він.