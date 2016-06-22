Візит прем’єра Канади до України перенесли на 2 дні
18:21, 22 червня 2016Політика
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Візит прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо до України розпочнеться на два дні пізніше, ніж анонсувалось раніше.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті президента України Петра Порошенка.
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«11-12 липня Україну відвідає прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо», - йдеться у повідомленні.
Раніше на цьому сайті повідомлялося, що Трюдо відвідає Україну 9-11 липня.
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