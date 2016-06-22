Візит прем’єра Канади до України перенесли на 2 дні

Візит прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо до України розпочнеться на два дні пізніше, ніж анонсувалось раніше.

Про це повідомляється на сайті президента України Петра Порошенка. Читайте такожКубів бачить Україну виробничим центром для канадських компаній «11-12 липня Україну відвідає прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо», - йдеться у повідомленні. Раніше на цьому сайті повідомлялося, що Трюдо відвідає Україну 9-11 липня.

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