До України приїде прем'єр Канади

15:41, 20 червня 2016
Політика
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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо планує відвідати Україну 9-11 липня.

REUTERS

Про це повідомили у прес-службі президента України Петра Порошенко.

"9-11 липня Україну відвідає прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 червня, Трюдо відвідає українсько-канадський діловий саміт, який відкрився в Торонто.

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