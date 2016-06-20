До України приїде прем'єр Канади

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо планує відвідати Україну 9-11 липня.

Про це повідомили у прес-службі президента України Петра Порошенко. "9-11 липня Україну відвідає прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо", - йдеться у повідомленні. Читайте такожУ парламенті Канади підтримали День вишиванки (фото) Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 червня, Трюдо відвідає українсько-канадський діловий саміт, який відкрився в Торонто.

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