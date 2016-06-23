Єлісєєв та Нуланд обговорили виконання Мінських угод

Співрозмовники детально обговорили стан імплементації Мінських домовленостей та скоординували підходи щодо подальших кроків, спрямованих на досягнення сталого миру на Донбасі, повідомляє прес-служба глави української держави.

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"Особлива увага була приділена питанням забезпечення виконання безпекових положень Мінських домовленостей, передусім забезпечення сталого та реального припинення вогню, виведення російських військ та техніки, припинення постачання російського озброєння та військ через тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Костянтин Єлісєєв та Вікторія Нуланд підтвердили безальтернативність політико-дипломатичного шляху деокупації Донбасу та повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 22 червня помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд сьогодні прибула з візитом до Києва. В Києві Нуланд обговорить з представниками української влади ситуацію на сході країни, реалізацію Мінських угод, а також питання двосторонніх відносин.