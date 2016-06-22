Нуланд прибула до Києва обговорити "Мінськ-2"

Про це УНІАН повідомили в посольстві США в Україні.

«Нуланд прибула в Київ близько 13.00», - зазначив співрозмовник агентства.

Очікується, що в Києві Нуланд обговорить з представниками української влади ситуацію на сході країни, реалізацію Мінських угод, а також питання двосторонніх відносин.

Сьогодні о 15.15 запланована зустріч Нуланд з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм.

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Крім того, заплановані зустрічі помічника держсекретаря США з представниками українського уряду та Адміністрації президента України, проте УНІАН в даний час офіційно не підтверджують цю інформацію.