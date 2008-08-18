Ющенко поговорив з Адамкусом про ЧФ Росії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО по телефону поінформував Президента Литовської Республіки Валдаса АДАМКУСА про останні рішення української влади щодо врегулювання питань, пов`язаних із тимчасовим перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, у ході розмови Президент України та Президент Литви обмінялися думками щодо ситуації навколо Грузії.

Глави обох держав висловили задоволення підтвердженням ключового принципу врегулювання - забезпечення територіальної цілісності Грузії та висловилися за необхідність участі в зоні конфлікту багатосторонніх миротворчих сил.

В.ЮЩЕНКО та В.АДАМКУС відзначили важливість спільного разом з президентами Польщі, Естонії та прем`єр-міністром Латвії візиту до Грузії, який вони спільно здійснили 12-13 серпня. Цей візит, за їхньою оцінкою, сприяв нормалізації ситуації.

Президент України поінформував співрозмовника про останні кроки української сторони щодо врегулювання питань, пов`язаних із тимчасовим перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Також сторони обговорили актуальні питання співпраці на євроатлантичному напрямі. Зокрема, В.АДАМКУС поінформував про заплановане на 19 серпня 2008 року у Брюсселі засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

Президент України В.ЮЩЕНКО та Президент Литви В.АДАМКУС домовились продовжити контакти за результатами засідання ПАР НАТО та консультації з питань врегулювання ситуації в Грузії з лідерами інших держав.

Розмова відбулася за ініціативи литовської сторони.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літаками Чорноморського флоту Росії, що перебувають на території України.

Крім того, глава Української держави затвердив порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту РФ поза місцями їх дислокації на території України.