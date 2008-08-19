Президенти Литви і Польщі просять НАТО якнайшвидше надати Грузії і Україні ПДЧ

Президенти Литви Валдас АДАМКУС і Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ закликали керівництво членів НАТО якнайшвидше надати Грузії і Україні План дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Як передає ІТАР-ТАССз посиланням на прес-службу глави Литви, лідери двох країн оголосили спільну декларацію такого змісту: "Враховуючи декларацію, прийняту НАТО в Бухаресті (на саміті блоку у верхах у квітні цього року), в якій однозначно наголошується, що Грузія і Україна стануть членами НАТО, ми звертаємося до керівників держав НАТО з проханням вказати міністрам закордонних справ своїх країн знайти змогу якнайшвидше обговорити можливість надати Грузії і Україні План дій щодо членства в НАТО", - заявляють В.АДАМКУС і Л.КАЧИНСЬКИЙ.

На думку президентів, надання Грузії ПДЧ у НАТО є "єдиним засобом для стабілізації ситуації в регіоні і забезпечення безпеки мирних жителів".