В Одеській області правоохоронці вилучили контрафактні сигарети вартістю 3 млн грн

Як сьогодні повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, операцію провели фахівці прокуратури та поліція.

«В ході спецоперації виявлено та затримано автомобіль Renault, білого кольору, в якому знаходилися контрафактні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку України, без будь-яких документів, що підтверджують відповідність та якість продукції», - зазначили в главку.

Згідно з товарно-транспортною накладною, даний вантаж значився як товари народного споживання.

Читайте такожВ Одеській області затримали контрабандні сигарети на 1,2 мільйона

Під час проведення санкціонованого обшуку в кузові автомобіля було виявлено понад 16 тис. блоків сигарет без марок акцизного податку. Вартість товару - понад 3 млн грн.

У відділі додали, що співробітниками управління захисту економіки встановлено, що зазначені тютюнові вироби накопичувалися в окремих складських приміщеннях з метою подальшої поставки в країни ЄС, шляхом контрабандного транзиту за підробленими супровідними документами під виглядом товарів народного споживання.

В даний час проводяться слідчі заходи зі встановлення всіх обставин зазначеної події.

23 червня було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів держлотереї).