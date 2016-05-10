"Контрабанда має зникнути як явище": Гройсман зустрівся з Москалем та Насіровим

Про це повідомив у своєму "Твіттері" прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук.

"Контрабанда має зникнути з порядку денного нашої країни як явище", - процитував він прем'єра.

Столярчук також додав фото зустрічі Гройсмана з Москалем та Насіровим.

Пізніше в прес-службі уряду повідомили, що в ході зустрічі прем'єр підкреслив актуальність ефективної роботи митниці та організації надходжень до бюджету. За словами глави уряду, сьогодні в усій системі митниць, починаючи з головних департаментів і закінчуючи місцевими митницями та пунктами пропуску, існують різні тіньові схеми контрабанди, які позбавляють державний бюджет десятків мільярдів гривень шляхом несплати зборів і платежів. "Це кошти військових, кошти пенсіонерів, кошти на освіту, кошти на охорону здоров'я, врешті-решт, добробут кожного українця", - процитувала прес-служба Гройсмана.

Він підкреслив, що шкода контрабанди - не лише в недоотриманні грошей від торговельних операцій, але також у тому, що вона «вбиває національного виробника».

У цьому контексті Гройсман нагадав випадок контрабанди деревини на Закарпатті. «Йде боротьба за пункт пропуску "Тиса", де проходить серйозний потік контрабандних товарів", - зазначив він.

"Нам треба покласти цьому край, - сказав прем'єр-міністр. - Наше завдання спільне: навести порядок у системі митниці таким чином, щоб усі товари, які перетинають кордон, були розмитнені чесно, без застосування різних методів, у тому числі заниження митної вартості".

Глава уряду зазначив, що розраховує на те, що місцева влада й керівництво обласної державної адміністрації візьме на себе повноту відповідальності за порядок на митниці та викорінення так званих сірих і чорних контрабандних схем.

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"Я б хотів, щоб буквально через місяць ви дали результат для суспільства, громадян, для мене як прем'єр-міністра, щоб я розумів, що система працює відкрито, публічно, злагоджено", - підкреслив він.

За словами прем'єра, відповідальність за зловживання на митниці буде жорсткою. "Попереджаю всіх керівників областей, голів адміністрацій: якщо хтось думає, що один "схемщик" може замінити іншого, то він глибоко помиляється. Так не буде. Повинна бути лише публічність, відкритість і ефективність", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, 6 травня Москаль опублікував на своєму сайті заяву, у якій закликав Гройсмана через нездатність, на його думку, центральних органів держави вирішувати проблему контрабанди, зокрема тютюну, на Закарпатті ініціювати перед президентом Петром Порошенком його звільнення з посади голови ОДА.

Гройсман відповів Москалю, що "не дозволить розмовляти з ним мовою ультиматумів" і ініціювати звільнення Москаля не збирається. Голова уряду заявив, що "чекає у себе" наступного тижня Москаля разом з керівництвом Закарпатської митниці. Москаль в свою чергу заявив, що йде у відпустку, вимагаючи залишити на посаді голови регіональної митниці Володимира Колеснікова, якого нібито намагалися зняти.

Натомість голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що заявою Москаля про намагання відновити тіньові схеми на Закарпатській митниці він здивований.

7 травня Порошенко провів "конструктивну зустріч" з Москалем та запевнив, що він і надалі реалізовуватиме програму з децентралізації та боротиметься з контрабандою.

10 травня Москаль заявив, що оскільки начальник Закарпатської митниці Колесніков вийшов з лікарняного і повернувся до роботи, він сам виходить з відпустки й теж повертається до роботи.