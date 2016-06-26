В СЦКК спростовують "фейк" про обстріли підрозділами ЗСУ житлових кварталів Донецька

Про це йдеться у розміщеному на сторінці штабу АТО у Facebook повідомленні прес-офіцера СЦКК Віталія Іванова.

Зазначається, що 24 червня на сайті «адміністрації міста Донецьк» було розміщено інформацію про нібито обстріли житлового фонду міста Збройними силами України, пізніше проросійські інформаційні ресурси написали, що внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоквартирні будинки і дитяча поліклініка.

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Як заявив прес-офіцер, проведений детальний аналіз фотофіксації одного з епізодів оприлюдненої інформації підтвердив підозри, що незаконні збройні формування вкотре вдалися до чергової цинічної провокації і самі обстріляли поліклініку №3 міської лікарні №25, що знаходиться за адресою: вул. Бірюзова, 35а.

Встановлено, що обстріл вівся з північно-східного напрямку, тобто абсолютно з протилежного боку від місць розташування сил АТО.

Разом з тим, згідно з даними СЦКК, у ніч з 23 на 24 червня 2016 року, російська сторона Центру не зафіксувала фактів обстрілів Донецька з боку Збройних сил України.

Висновки української сторони СЦКК у своєму звіті від 25 червня підтвердила і Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

«Отож, і українська сторона, і представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які безпосередньо проводили розбір вказаного вище обстрілу житлових кварталів міста Донецьк, одностайні у своїх висновках - обстріл житлового будинку за адресою: м. Донецьк, вул. Бірюзова 35а було здійснено з напрямку та місця, де українські Збройні Сили, на жаль, наразі відсутні», - наголошується у повідомленні СЦКК.