Співробітники місії ОБСЄ і українські офіцери проінспектували наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками (фоторепортаж)
12:19, 24 червня 2016Війна
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Співробітники місії ОБСЄ і українські офіцери Спільного центру координації та контролю 23 червня вивчали наслідки нічного обстрілу Авдіївки (Донецька область) бойовиками з важкої артилерії.
Експерти працювали на місці обстрілу / Фото УНІАН
Експерти вивчали сліди від обстрілу на землі, а також залишки бойових снарядів.
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Як повідомляв УНІАН, ситуація в районі проведення АТО протягом минулої доби залишалася неспокійною, інтенсивність обстрілів з другої половини дня збільшилась.
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