Співробітники місії ОБСЄ і українські офіцери проінспектували наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками (фоторепортаж)

Співробітники місії ОБСЄ і українські офіцери Спільного центру координації та контролю 23 червня вивчали наслідки нічного обстрілу Авдіївки (Донецька область) бойовиками з важкої артилерії.

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