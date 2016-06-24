Співробітники місії ОБСЄ і українські офіцери проінспектували наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками (фоторепортаж)

12:19, 24 червня 2016
Війна
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Співробітники місії ОБСЄ і українські офіцери Спільного центру координації та контролю 23 червня вивчали наслідки нічного обстрілу Авдіївки (Донецька область) бойовиками з важкої артилерії. 

УНИАН

Експерти вивчали сліди від обстрілу на землі, а також залишки бойових снарядів.

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Як повідомляв УНІАН, ситуація в районі проведення АТО протягом минулої доби залишалася неспокійною, інтенсивність обстрілів з другої половини дня збільшилась.

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