Бжезинський: Путін і його спільники в Кремлі не сприймають реальність

Україна може стати наступною після Грузії ціллю російської агресії.

Про це заявив в інтерв’ю часопису Time радник Президента США, член правління Центру стратегічних і міжнародних досліджень США Збігнев БЖЕЗИНСЬКИЙ.

За його словами, російську агресію проти Грузії не слід розглядати як якийсь ізольований інцидент, оскільки прем’єр-міністр РФ Володимир ПУТІН і його спільники в Кремлі не сприймають пострадянську реальність.

“ПУТІН був щирим, коли заявив, що, з його точки зору, розпад Радянського Союзу був найбільшим геополітичним лихом 20-го століття”, - зазначив З.БЖЕЗИНСЬКИЙ. За його словами, “незалежні демократії, такі як Грузія і Україна, є для путінського режиму не просто історичними аномаліями, але ще і становлять пряму політичну загрозу”.

На думку радника Президента США, Україна може стати наступною “пороховою бочкою”. “Російське керівництво вже відкрито ставить питання про те, чи потрібно поважати територіальну незалежність України. Російські лідери також зазначають, що Крим, частину України, необхідно знову приєднати до Росії”, - зауважив З.БЖЕЗИНСЬКИЙ.

За його словами, Москва також продовжує спроби економічно ізолювати своїх азіатських сусідів – Казахстан і Узбекистан. Країни Балтійського регіону - Литва, Латвія і Естонія - уже стали об’єктами різноманітних погроз з боку Росії, включаючи економічні санкції та кібер-атаки.

“Ставки є високими. Під загрозою знаходиться незалежність пострадянських країн. Росія, здається, віддана ідеї створення чогось на зразок наднаціональної спільноти, яка б керувалась із Кремля, і включала більшість з радянських територій. Це ставлення відображається в інтенсивних націоналістичних настроях, які нині поширені серед російської еліти”, - зазначив З.БЖЕЗИНСЬКИЙ.