Гройсман проводить зустріч з Меркель (фото)
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проводить зустріч з федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель.
Про це у Twitter повідомив його прес-секретар Дмитро Столярчук.
В Берліні почалася зустріч Володимира Гройсмана і Ангели Меркель pic.twitter.com/pFoo4pdS9P— Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) June 27, 2016
Як повідомляв УНІАН, Гройсман сьогодні відбув з дводенним робочим візитом до Німеччини.
Передбачається, що в ході візиту Гройсман зустрінеться також з федеральним президентом Йоахімом Гауком, міністром фінансів ФРН Вольфгангом Шойбле, міністром економічного співробітництва і розвитку ФРН Гердом Мюллером, керуючим бургомістром Берліна Міхаелем Мюллером.
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Крім того, плануються зустрічі прем’єр-міністра з представниками провідних німецьких фінансово-промислових компаній та лідерами української громади Німеччини.
Глава уряду також виступить перед експертами та представниками політичних, бізнесових кіл у Фонді ім. Кьорбера у Берліні.