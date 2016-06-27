Гройсман проводить зустріч з Меркель (фото)

Про це у Twitter повідомив його прес-секретар Дмитро Столярчук.

В Берліні почалася зустріч Володимира Гройсмана і Ангели Меркель pic.twitter.com/pFoo4pdS9P — Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) June 27, 2016

Як повідомляв УНІАН, Гройсман сьогодні відбув з дводенним робочим візитом до Німеччини.

Передбачається, що в ході візиту Гройсман зустрінеться також з федеральним президентом Йоахімом Гауком, міністром фінансів ФРН Вольфгангом Шойбле, міністром економічного співробітництва і розвитку ФРН Гердом Мюллером, керуючим бургомістром Берліна Міхаелем Мюллером.

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Крім того, плануються зустрічі прем’єр-міністра з представниками провідних німецьких фінансово-промислових компаній та лідерами української громади Німеччини.

Глава уряду також виступить перед експертами та представниками політичних, бізнесових кіл у Фонді ім. Кьорбера у Берліні.