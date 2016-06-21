Порошенко назвав низку умов для виборів на Донбасі та внесення змін до Конституції
Президент України Петро Порошенко назвав низку умов, за яких можлива організація виборів на Донбасі, та внесення змін до Конституції в частині децентралізації.
Про це глава держави заявив в інтерв’ю французькому телеканалу ITele.
За словами Порошенка, серед умов - російські війська мають бути виведені з території України, місія ОБСЄ повинна мати доступ до неконтрольованої частини українсько-російського корону на Донбасі та інших зон, де необхідно забезпечити виведення важкої техніки та озброєння.
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"Під час 19-годинних переговорів у Мінську, коли ми з Ангелою Меркель та Франсуа Олландом намагалися домогтися від Росії конструктиву і того, щоб Володимир Путін підписав свої зобов’язання, левовою долею переговорів було саме завдання припинення вогню та збереження життів", - зазначив президент України.
"Тому очевидно, що для внесення змін до Конституції є попередні умови. Російські війська мають бути виведені з території України. Місія ОБСЄ повинна мати доступ до неконтрольованої частини українсько-російського корону і до інших зон, в яких критично важливо забезпечити виведення важкої техніки та озброєння", - додав президент.
І тільки після виконання цих попередніх умов, за словами Порошенка, Україна може перейти до роботи з організації виборів.
"Інше питання, що ці вибори мають бути вільними, демократичними та чесними, але за нинішньої ситуації це видається неможливим", - резюмував президент України.