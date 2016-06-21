Порошенко назвав низку умов для виборів на Донбасі та внесення змін до Конституції

Про це глава держави заявив в інтерв’ю французькому телеканалу ITele.

За словами Порошенка, серед умов - російські війська мають бути виведені з території України, місія ОБСЄ повинна мати доступ до неконтрольованої частини українсько-російського корону на Донбасі та інших зон, де необхідно забезпечити виведення важкої техніки та озброєння.

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"Під час 19-годинних переговорів у Мінську, коли ми з Ангелою Меркель та Франсуа Олландом намагалися домогтися від Росії конструктиву і того, щоб Володимир Путін підписав свої зобов’язання, левовою долею переговорів було саме завдання припинення вогню та збереження життів", - зазначив президент України.

"Тому очевидно, що для внесення змін до Конституції є попередні умови. Російські війська мають бути виведені з території України. Місія ОБСЄ повинна мати доступ до неконтрольованої частини українсько-російського корону і до інших зон, в яких критично важливо забезпечити виведення важкої техніки та озброєння", - додав президент.

І тільки після виконання цих попередніх умов, за словами Порошенка, Україна може перейти до роботи з організації виборів.

"Інше питання, що ці вибори мають бути вільними, демократичними та чесними, але за нинішньої ситуації це видається неможливим", - резюмував президент України.