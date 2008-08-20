Єхануров поїхав до Криму

Сьогодні в рамках робочої поїздки до Севастопольського гарнізону міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ перевірить боєготовність військових частин Військово-Морських Сил і Протиповітряної оборони Збройних Сил України та вручить ключі від квартир українським військовослужбовцям.

Як передає кореспондент УНІАН, на кримському військовому аеродромі «Бельбек» Ю.ЄХАНУРОВ перевірить організацію та несення бойового чергування з протиповітряної оборони бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ.

Планом роботи міністра оборони також передбачено спостереження за навчаннями бригади надводних кораблів.

Глава вітчизняного оборонного відомства також буде присутнім на тактико-спеціальних навчаннях берегового ракетного дивізіону Центру морських операцій ВМС України.

Цього ж дня у Севастополі Ю.ЄХАНУРОВ вручить ключі від квартир офіцерам гарнізону. Зокрема, квартири отримають десять військовослужбовців у Севастополі та десять представників ЗСУ, які проходять службу у Євпаторії.

Планом робочої поїздки Ю.ЄХАНУРОВА до Криму також передбачена презентація перспективного плану комплексного будівництва житла для сімей військовослужбовців ЗСУ та доступного житла для громадян України на землях військових містечок Міноборони.