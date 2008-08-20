Черновецький роздаватиме автографи

«Исповедь мера» йде в маси

Сьогодні о 16.00 в рамках IV Київської міжнародної книжкової виставки-ярмарки відбудеться автограф-сесія автора книги «Исповедь мера», Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, акредитація журналістів за телефонами: 279-24-11, 279-93-42. Місце проведення книжкової ярмарки: вул.Хрещатик, 2, центр “Український дім”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter