Порошенко вважає, що Ердоган у листі до Путіна висловлював співчуття, а не вибачався

Про це він сказав журналістам у понеділок в Брюсселі за результатами зустрічі з лідерами ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Наскільки я прочитав це повідомлення, то мова йшла про співчуття щодо родини загиблого, і я вважаю, що це є абсолютно зрозуміла позиція президента Туреччини", - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у листі до президента Росії Володимира Путіна висловив глибоке співчуття у зв'язку з інцидентом з російським літаком. Цю інформацію підтвердив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

Він зазначив, що у посланні президента Ердогана звучить заклик до відновлення традиційних дружніх відносин між Туреччиною і Росією, до співробітництва з врегулювання регіональних криз і до спільної боротьби з тероризмом.