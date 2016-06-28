Парубій розповів про "небезпеку" непризначення нових членів ЦВК найближчим часом

17:25, 28 червня 2016
Політика
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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій припускає, що питання призначення нового складу Центрвиборчкому може найближчим часом не потрапити у сесійну залу.

Парубий / Фото УНИАН

Про це Парубій заявив журналістам у вівторок у парламенті, передає "Українська правда".

За словами спікера, існує небезпека непризначення нових членів ЦВК.

"На сьогодні немає політичного консенсусу між партіями. І до того моменту, поки не буде політичного узгодження, виносити це питання на сесію є дуже небезпечним", - сказав Парубій.

Він додав, небезпека полягає в тому, що "згідно із законом, члени ЦВК звільняються і призначаються кожен окремо".

"Може бути ситуація, коли будуть звільнені нинішні члени ЦВК, але не будуть призначені нові", - пояснив Парубій.

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Крім того він повідомив, що голови фракцій звернулись до голови профільного комітету з проханням "відкласти розгляд цього питання".

"Ми будемо збиратися з головами фракцій, починаючи з четверга і обговорювати наші плани на літо. Якщо буде узгодження і достатні кількість голосів за ЦВК, то в той же момент я це питання винесу на голосування", - додав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня у Верховній Раді було зареєстровано президентські проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв’язку із перевищенням строку їхніх повноважень і призначення 11 членів Центрвиборчкому (№ № 4789 і 4790).

Згідно з проектом постанови № 4790, президент пропонує призначити на посади членів Центрвиборчкому Аллу Басалаєву, Михайла Вербенського, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Надію Синицю та Леонтія Шипілова.

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