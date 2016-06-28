В Одесі відбудеться позачергова сесія міськради: розглянуть питання про землю

В Одесі завтра відбудеться позачергова сесія міської ради.

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, 29 червня о 10.00 розпочнеться позачергова сесія Одеської міської ради. Читайте такожСуд помістив під варту одесита, підозрюваного у розкраданні коштів спільно з Пшонкою Депутатам, згідно з офіційним повідомленням, рекомендоване лише одне питання - затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Одеси.

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