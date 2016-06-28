В Одесі відбудеться позачергова сесія міськради: розглянуть питання про землю
18:16, 28 червня 2016Політика
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В Одесі завтра відбудеться позачергова сесія міської ради.
В Одесі призначили позачергову сесію міськради / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, 29 червня о 10.00 розпочнеться позачергова сесія Одеської міської ради.
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Депутатам, згідно з офіційним повідомленням, рекомендоване лише одне питання - затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Одеси.
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