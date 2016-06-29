ЄС шукатиме юридично зобов’язуюче рішення, яке вирішить ситуацію навколо Угоди про асоціацію Україна-ЄС – Рютте

Про це у вівторок в Брюсселі повідомив прем’єр-міністр головуючих в Європейському Союзі Нідерландів Марк Рютте по завершенню першого дня саміту ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

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«Щодо референдуму в Нідерландах стосовно Угоди про асоціацію з Україною, я висловив занепокоєння, які були висловлені до референдуму. Зараз ми будемо намагатися знайти рішення, яке буде мати обов’язкову юридичну силу і яке вирішить висловлені занепокоєння», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Однак 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка становила 32,28%, проти проголосував 61% учасників референдуму, за – понад 38%.

14 квітня прем`єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що рішення щодо Угоди про асоціацію між Україною та Єврсоюзом буде не раніше кінця червня.