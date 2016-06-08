Нідерланди хочуть розглянути на саміті ЄС питання щодо асоціації з Україною після їхнього референдуму
Нідерланди хочуть обговорити на майбутньому саміті Євросоюзу, який відбудеться 28-29 червня, можливі шляхи вирішення ситуації, яка склалася довкола Угоди про асоціацію Україна-ЄС після негативного голосування на референдумі в цій країні.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це наголошується у листі міністра закордонних справ Нідерландів Берта Кундерса на адресу голандського парламенту.
«Уряд має намір провести обговорення Угоди про асоціацію та результати референдуму на саміті ЄС 28 та 29 червня», - йдеться в документі.
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За словами міністра, Нідерланди вже обговорювали, як на європейському, так і на двосторонньому рівні нідерландське "ні", але немає жодних домовленостей щодо можливого вирішення.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка становила 32,28%, проти проголосував 61%, за – 38,21%.
14 квітня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що рішення щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде не раніше кінця червня.
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Президент України Петро Порошенко запевняє, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом діє в повному обсязі, й Україна близька до моделі, яка завершить її ратифікацію.
За словами Порошенка, Україна має повну підтримку від уряду Нідерландів. «Наголошую, що результати референдуму (в Нідерландах) носять лише рекомендаційний характер», - сказав він.
3 червня президент повідомив, що ретельно обговорив ситуацію з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.