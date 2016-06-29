У Мінську представники бойовиків приєдналися до засідання Тристоронньої контактної групи

15:38, 29 червня 2016
Політика
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У Мінську представники контрольованих Росією бойовиків приєдналися до засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ Білорусі у Twitter.

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"Йде зустріч Тристоронньої контактної групи з участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зустріч Тристоронньої контактної групи почалася близько 13:00 за київським часом.

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