У Мінську представники бойовиків приєдналися до засідання Тристоронньої контактної групи
15:38, 29 червня 2016Політика
432 0
У Мінську представники контрольованих Росією бойовиків приєдналися до засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ Білорусі у Twitter.
Читайте такожУ Кучми заявили про перенесення відеоконференції контактної групи на прохання Росії
"Йде зустріч Тристоронньої контактної групи з участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зустріч Тристоронньої контактної групи почалася близько 13:00 за київським часом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter