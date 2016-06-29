Одному з головних свідків у "газовій справі" Онищенка надано охорону через загрозу життю - НАБУ

Про це у коментарі УНІАН в перерві засідання Регламентного комітету ВР сказав заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.

"Вона під охороною НАБУ", - сказав він і додав, що ця жінка є директором одного з підприємств, які пов'язані зі справою.

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Кривенко додав, що з приводу загрози її життю вона "чітко про це сказала", їй "надходили погрози".

Як повідомляв УНІАН, регламентний комітет Верховної Ради сьогодні розглядає подання ГПУ про надання згоди на притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Онищенка підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. НАБУ вже затримало 11 підозрюваних у цій справі.