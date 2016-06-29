НАБУ затримало одинадцятого підозрюваного у справі про розкрадання українського газу

За даними НАБУ, підприємство "Надра Геоцентр" "було оператором спільної діяльності за договором спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування". Свіченка затримано 28 червня о 22.00 на території Сумської області при спробі перетину українсько-російського кордону. Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

Наразі керівник ТОВ "Надра Геоцентр" перебуває в НАБУ для проведення слідчих дій. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.4 ст.28 (вчинення злочину групою осіб або злочинною організацією), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.

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Як повідомлялося, 15 червня детективами НАБУ та прокурорами САП в рамках розслідування корупційної схеми з перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством «Укргазвидобування», було здійснено 37 обшуків у Львові, Дніпрі та Києві. В результаті було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до газової схеми.

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків на 3 млрд грн. З яких 1,6 млрд – це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками та виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд грн – це несплачена сума ренти за користування надрами.