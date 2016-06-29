В Україні розпочинає роботу місія США з оцінки потреб щодо реформи митниці

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

Зазначається, що сьогодні прем’єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі із делегацією митної та прикордонної служби США обговорив початок роботи цієї місії.

Місія з оцінки потреб працюватиме в Україні до 11 липня, за результатами чого буде сформовано план дій реформи та розпочато його виконання. У зв’язку з цим прем’єр-міністр запропонував провести 11 липня зустріч для підбиття підсумків роботи місії та окреслення планів подальшої взаємодії.

Гройсман зауважив, що наведення порядку на українській митниці є одним з важливих пріоритетів для українського уряду. "Хочу підтвердити рішучість уряду, мене особисто як прем’єр-міністра навести лад на українській митниці. З такими партнерами як ви і з вашою підтримкою ми зробимо це якомога краще", - наголосив він.

За словами Гройсмана, у розробці реформи митниці насамперед потрібно звернути увагу на три напрямки, зокрема, подолання контрабанди, у тому числі "сірої", а також неузгодженостей у законодавстві, що породжують так званий третій напрямок контрабанди, - перевезення невеликими партіями товару без розмитнення. "Як наслідок, ми маємо надзвичайно великий рівень корупції у системі митної служби України, який центральна влада і я як Прем’єр-міністр терпіти не будемо", - підкреслив він.

Говорячи про цілі реформи митниці, Гройсман наголосив, що на пунктах пропуску потрібно провести технічну модернізацію, зокрема встановити сканери, системи спостереження, сучасні системи реагування на порушення, удосконалити програмне забезпечення, впровадити обмін базами даних із митницями сусідніх країн, провести кадрове перезавантаження персоналу митної служби та підвищити їхню відповідальність, а також забезпечити якісний сервіс для бізнесу та громадян у місцях митного оформлення.

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Голова уряду зазначив, що перед місією США стоять завдання швидко оцінити реальний стан справ та потреби митної служби України щодо реформування, визначити потрібні для її модернізації технічні засоби, критерії до підготовки і відповідальності персоналу та напрацювати план дій реформи.

Гройсман висловив сподівання, що такий план дій буде розроблено до середини серпня для того, щоб перейти до його практичного виконання. "Відкладати це на багато місяців неможливо", - зазначив він.

У свою чергу уряд та Державна фіскальна служба України будуть максимально сприяти місії США з оцінки потреб щодо надання необхідної інформації, запевнив прем’єр-міністр.

Гройсман подякував Сполученим Штатам Америки та особисто віце-президенту США Джо Байдену за підтримку України та важливої реформи митної служби.

У зустрічі із делегацією митної та прикордонної служби також взяли участь перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, міністр фінансів України Олександр Данилюк, голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров, перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк.

Як повідомлялося, організація роботи місії за участю експертів митної та прикордонної служби США у розробці реформи митної служби України стала результатом домовленостей прем’єр-міністра із комісаром Бюро з митних питань та охорони кордонів США Гілом Керліковскі під час його візиту до Києва 23 травня 2016 року. Роботу місії також було обговорено під час зустрічі Гройсмана із віце-президентом США Джо Байденом, який підтвердив готовність Адміністрації Сполучених Штатів Америки надати підтримку у реформуванні української митниці.

У ході візиту Гройсмана до США 14-17 червня уряд України і США домовилися про надання нашій країні 220 млн дол. на реформу митниці та судову реформу, а також про можливе збільшення фінансування проектів в Україні з боку Світового банку на 1 млрд дол. у 2017 році.