"Довіра повертається": Гройсман каже, що США позитивно сприймають зміну уряду та Луценка-генпрокурора

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками робочого візиту до США.

"Хочу сказати за результатами цього візиту, напевно, найголовніше, що я відчув, - що довіра до України насправді повертається. Позитивно сприйняті зміна уряду, призначення нового генерального прокурора, початок судової реформи. І відповідним чином ми маємо досить широку підтримку в усіх сферах, в тому числі і в оборонній сфері з боку США", - сказав він.

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Гройсман нагадав, що відвідав США на запрошення віце-президента Джозефа Байдена.

Всього, як зазначив прем'єр, українська делегація провела під час візиту понад 30 зустрічей.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман 14-17 червня перебував з робочим візитом у США.