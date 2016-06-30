"Не дістався окопу": у Нацгвардії кажуть, що екс-наркоборець Кива в них не служить

Про це йдеться у відповіді Головного управління Національної гвардії на запит з "Доступу правди".

У Нацгвардії пояснили, що Кива звернувся із заявою щодо прийняття на службу за контрактом, у відповідь йому надали вимоги щодо проходження військової служби.

Читайте такожБільше не наркоборець: скандальний Кива підтвердив, що його перевели до МВС

Водночас у Нацгвардії підкреслили , що на сьогоднішній день момент Кива "не проходить військову службу у лавах Національної гвардії".

Як повідомляв УНІАН, раніше Кива заявив, що вирішив піти до Національної гвардії, щоб повернутися в зону проведення антитерористичної операції.

"Я вирішив піти на підвищення, а для мене підвищення - це окоп... Мною був написаний рапорт на ім'я командувача Національної гвардії. Рапорт підписаний, зараз іде моє прийняття. Іду солдатом. Я бачу себе на передовій, там, де чесні люди, там, де правильні поняття і зрозумілий агресор. Тут, у цій прогнилій системі, повірте, я відчував себе дискомфортно", - заявив Кива.