Лідери 4 фракцій Ради пропонують ще раз призначити перевибори в Коцюбинському

Про це йдеться у проекті постанови парламенту №4897, який вони внесли 5 липня.

Дату виборів пропонується встановити 11 вересня.

В документі парламентарі посилаються на п.30 ч.І ст.85 Конституції, ч.1, 4 ст.78 закону про місцеве самоврядування, ч.3 ст.14, ч.1, 5 ст.15, а також ст.68 та 69 закону про місцеві вибори.

В пояснювальній записці, зокрема, вказано, що прийняття постанови не потребує додаткового фінансування за рахунок державного бюджету, оскільки Центральною виборчою комісією вже було визначено обсяг видатків, необхідних для проведення позачергових виборів Коцюбинської селищної ради 17 липня.

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На думку депутатів, прийняття документу дозволить стабілізувати ситуацію в Коцюбинському, а також зменшити ризики порушення прав територіальної громади з боку депутатів селищної ради.

Автори ініціативи нагадують, що представниками фракції "Нові обличчя" в Коцюбинській селищній раді, депутатами та посадовими особами Ірпінської міської ради 8 квітня було здійснено захоплення адміністративної будівлі селищної ради. Представники поліції міста Ірпінь, які були присутні під час даних подій, "жодним чином не перешкоджали незаконному рейдерському захопленню, а навпаки всіляко цьому сприяли, відтісняючи небайдужих мешканців смт Коцюбинське". За фактами бездіяльності поліції було проведено службове розслідування, в результаті якого до 4 працівників застосовано санкцію "неповна службова відповідність".

9 квітня з'ясувалося, що з реєстру юридичних осіб виключено голову Коцюбинської селищної ради Ольгу Матюшину, а головою визначено секретаря ради Юлію Главацьку. Підставою стало надане Главацькою рішення з її підписом.

"Це рішення було скріплене невідомою печаткою, виготовленою невідомими особами. Справжня печатка Коцюбинської селищної ради знаходилась у Матюшиної О.В., і вона нікому її не передавала", - зазначають парламентарі.

У той же день прокуратура Київської області розпочала кримінальні розслідування за фактами захоплення адміністративної будівлі Коцюбинської селищної ради та за фактом підроблення печатки ради Главацькою. Пізніше було порушено ще одне кримінальне провадження за статтею "службова підробка". 13 квітня поліція провела обшук у приміщенні селищної ради.

Матюшина ж звернулася до Ірпінського міського суду, який зупинив дію рішення Коцюбинської селищної ради про дострокове припинення її повноважень як селищного голови. Міністерство юстиції скасувало запис у державному реєстрі щодо Главацької як неправомірний.

14 квітня Рада достроково припинила повноваження Коцюбинської селищної ради "у зв'язку з діями, що порушують Конституцію України і закони України, підривають засади місцевого самоврядування, суперечать інтересам територіальної громади смт Коцюбинське" та призначила позачергові вибори на 17 липня.

В той же час депутати селищної ради оскаржили в суді це рішення. 1 червня Вищий адміністративний суд його скасував, а 4 липня Верховний суд залишив рішення ВАСУ в силі.