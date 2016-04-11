Селищну раду Коцюбинського на Київщині намагалися захопити, люди вийшли на віче (відео)

Про це у блозі на "Українській правді. Київ" пише журналіст і мешканка села Ірина Федорів.

"Люди, яким пощастило потрапити всередину будівлі зафільмували, як депутати штампували якісь рішення печаткою, якої не могло бути в депутатів, бо селищна голова Ольга Матюшина їм її не передавала", - пише журналістка.

"Матюшина стоїть за збереження Біличанського лісу, за який ми воюємо вже 7 років. Це мільярдні інтереси дерибанників та мера Ірпеня Володимира Карплюка", - йдеться у блозі.

Федорів заявляє, що Карплюк має ділянку в "подерибаненій" частині лісу.

За її словами, Матюшина провела громадський аудит і виявила корупційні схеми. Крім того, як пише журналістка, селищна голова не піднімає тарифів і судиться з монополістами.

"В п'ятницю вона виграла суд на 1,5 мільйони в такого монополіста (бюджет селища – 7 млн) і депутати партії мера-забудовника вирішили виголосити їй недовіру. На підтримку приїхав десант депутатів з усіх підконтрольних населених пунктів Приірпіння. І, звісно, тітушня. Виголосили недовіру з порушенням законів та процедур, не порадившись з громадою на очах нардепів та депутатів з облради. Громаду в терміновому порядку зібрали на віче. Оголошення обривали мобільні групи опонентів. Вони не висіли і 20 хвилин. Люди пішли по дворах", - пише Федорів.

За її словами, в неділю біля Будинку культури зібралося майже півтисячі людей. Приїхали нардепи, депутати облради, голова райради і очільник Київської області Максим Мельничук.

"Віче проголосувало за те, що Матюшина залишається селищною головою, а депутатів треба розпустити. Під відповідним зверненням до ВРУ підписалися близько 400 односельців. Також люди вимагають притягнути до відповідальності тих осіб, які самовільно захопили будівлю ради, зняли замки і штампували рішення", - пишет Федорів.