ВР достроково припинила повноваження Коцюбинської селищної ради через антиконституційні дії

За відповідний проект постанови №4383 проголосувало 260 із 322 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Позачергові вибори Коцюбинської селищної ради призначено на останню неділю 90-денного строку з дня набрання чинності цієї постанови. Вона набирає чинності з дня її опублікування.

В пояснювальній записці до проекту постанови зазначено, що відбулася низка дій селищної ради, які суперечили Конституції і законодавству, і на сьогодні селище "фактично має паралізований і бездіяльний орган місцевого самоврядування".

В ній сказано, що 10 квітня в Коцюбинському місцева громада провела віче на підтримку законно обраного селищного голови Ольги Матюшиної та з вимогою розпуску селищної ради.

"Ситуація, яка склалася в Коцюбинському, має ознаки силового захоплення влади",- зазначено в записці.

Зазначається, що селищна рада, не зважаючи на вибір жителів, незаконно "з чисельними грубими порушеннями законодавства проголосували про оголошення Матюшиній недовіри".

Йдеться про те, що представники фракції "Нові обличчя" 9 квітня захопили адміністративну будівлю Коцюбинської селищної ради. При цьому представники поліції Ірпеня жодним чином не перешкоджали "незаконному рейдерському захопленню, а навпаки всіляко цьому сприяли".

Нагадаємо, проект постанови №4383 було внесено 29 депутатами, що представляють всі фракції парламенту, а також позафракційними.

В ніч на 9 квітня Коцюбинська селищна рада була захоплена депутатами від партії "Нові обличчя", лідером якої є мер Ірпеня Володимир Карплюк. За свідченнями очевидців, з будівлі вночі виносили речі і документи, їх вантажили в машини і вивозили в невідомому напрямку. Всередині знаходилися також оригінали документів і журнали реєстрації.

11 квітня в Коцюбинському будівлю сільради оточили правоохоронці, активісти, а також молодики спортивної статури, які, за твердженням активістів, були завезені з Ірпеня.

Активісти намагалися відстояти селищну голову Матюшину. Під час народного віче було зібрано близько 400 підписів за розпуск селищної ради. Підписи передані в комітет ВР з питань місцевого самоврядування.

Матюшина того дня змогла потрапити на своє робоче місце разом з правоохоронцями. Вона повідомила, що під час захоплення селищної ради в її кабінеті було виламано замок і вставлено новий. За словами Матюшиної, зникли всі оригінали рішень Коцюбинської селищної ради за все 7-ме скликання.

Рішення депутатів селищної ради від 8 квітня про оголошення недовіри Матюшина оскаржує в судовому порядку.

Також Матюшина звернулася до ГУ МВС у Київської області - щодо протиправних дій депутатів, і до начальника Управління внутрішньої безпеки МВС в Київській області - щодо бездіяльності працівників поліції. Матюшина заявила, що працівники поліції стали на бік партії "Нові обличчя" та всіляко сприяли цій політсилі.

Прокуратура Київської області відкрила два кримінальних провадження - за фактом захоплення адміністративної будівлі Коцюбинської селищної ради (ст. 341 Кримінального кодексу України) та за фактом підробки печатки Коцюбинської селищної ради секретарем селищної ради Юлією Главацькою (ст. 358 ч. 1 ККУ).