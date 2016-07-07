Верховна Рада почала свою роботу з перерви
У засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 10.35 на вимогу фракцій "Батьківщина" та Радикальної партії.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що в нього є дві заяви про оголошення перерви, але фракція “БПП” готова замінити перерву виступом з трибуни парламенту.
Водночас фракції “Батьківщина” та Радикальної партії наполягли на оголошенні перерви.
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Парубій зазначив, що перерва завершиться о 10.35.
Перед цим Парубій відкрив засідання ВР при заблокованій трибуні і в оточенні депутатів у військовій формі. Довкола трибуни зібралися, зокрема депутати від «БПП», «Батьківщини», у президії парламенту перебувають депутати від «Народного фронту» та «БПП», а також позафракційні, які брали участь в АТО. Вони вдягнуті у військову форму.
На ранковому засіданні зареєструвалися 297 народних депутатів.
Як відомо, у попередні дні президію та трибуну парламенту блокували депутати від Радикальної партії та «Батьківщини».