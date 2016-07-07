Гройсман проводить зустріч із Керрі

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проводить зустріч із державним секретарем США Джоном Керрі, який перебуває з візитом у Києві.

Про це повідомив прес-секретар прем'єра Дмитро Столярчук. "Розпочалася зустріч Володимира Гройсмана з Джоном Керрі", - написав Столярчук. Читайте такожКеррі: найшвидший шлях до вирішення ситуації на Донбасі полягає у повному виконанні Мінських угод Раніше держсекретар США провів зустріч із президентом України Петром Порошенком. Як повідомляв УНІАН, Гройсман прибув до Ради.

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