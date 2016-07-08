Експерт розповів про цілі "друзів Кремля": вони намагаються представити Росію неагресивною у міжнародному плані

11:46, 08 липня 2016
Політика
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Мета "друзів Кремля" - змити з Росії звинувачення в агресивності її політики.

УНИАН

Про це йдеться у думці Ніколя Тензе, президента Центру вивчення та аналізу політичної діяльності, передає InoPressa з посиланням на Le Monde.

"Крайні з них відкрито захищають політику Путіна в Україні і в Сирії, заплющуючи очі на масові вбивства, вчинені Асадом, узаконюючи вторгнення до Криму, постійно вихваляючи того, кого вони собі уявляють у ролі нового лідера Європи, і вбачаючи в "цінностях", які просуваються Путіним, приклад для Заходу, що перебуває у занепаді", - розповідає експерт.

Інші, що закликають до скасування санкцій щодо, на його думку, відтворюють фантасмагоричні міркування про приниження і погане поводження з Росією і просять "проявити розуміння".

Водночас, пише Тензе, ті, що нібито все розуміють, погоджуються, що російський режим не ідеальний, закликачи відновити з ним відносини.

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"Кожна з цих позицій відтворює аргументацію Кремля і має одну мету: представити Росію звичайною державою, невинною у міжнародному плані, відволікти увагу від наслідків її ідеології і забути про російські ризики, видаючи їх за другорядні щодо терористичної загрози - втім, реальні", - вважає експерт.

Крім того, Тензе назвав Росію головною загрозою для Європи, він закликає знову підтвердити європейські принципи і діяти відповідно. "Повага до прав людини і міжнародного права не підлягає обговоренню. Росія повинна повернути Крим і залишити Донбас", - зазначає президент Центру вивчення та аналізу політичної діяльності.

"Крім того, ми повинні підтвердити наш проект Європи, в рамках якого будуть тісно пов'язані геополітичний підхід і захист тих цінностей, яким Росія оголосила війну", - продовжує експерт.

"Нарешті, якщо Захід не буде дотримуватися своєї політики, він зазнає невдачі: скасування санкцій буде помилкою як стратегічною, так і моральною. Перед обличчям ревізіонізму основи демократії повинні залишатися на першому місці", - підсумовує автор статті.

Нагадаємо, 7 липня парламент Кіпру слідом за чотирма регіонами Італії підтримав резолюцію, що закликає уряд країни почати роботу зі структурами Євросоюзу над зняттям санкцій проти Росії.

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