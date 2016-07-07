Слідом за чотирма регіонами Італії парламент Кіпру виступив за скасування санкцій проти Росії
Парламент Кіпру підтримав резолюцію, що закликає уряд країни почати роботу зі структурами Євросоюзу над зняттям санкцій проти Росії.
Документ був внесений Прогресивною партією трудового народу і підтриманий 33 депутатами, 17 парламентарів від голосування утрималися, передає РБК.
Депутати також запропонували обговорити з Москвою зняття відповідних обмежень на товари з Кіпру. Самі законодавці при цьому пообіцяли зайнятися відновленням співпраці з Росією за лінією міжпарламентських зв'язків.
Згідно з текстом резолюції, парламент визнає європейські санкції проти Росії "контрпродуктивними" і "нездатними вирішити українську кризу". Депутати також зазначили, що в контексті поточної економічної кризи санкції "негативно позначилися на торгівлі з Росією і на кіпрській економіці в цілому".
Читайте такожПарламент Італії відхилив резолюції про скасування санкцій проти Росії
6 липня регіональна рада італійської Тоскани одноголосно проголосувала за резолюцію з проханням до уряду Італії про скасування санкцій проти РФ.
Як повідомляв УНІАН, 5 липня регіональна рада італійської Ломбардії слідом за аналогічними рішеннями парламентів Венето і Лігурії визнала приналежність Криму до Росії.