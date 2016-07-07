Слідом за чотирма регіонами Італії парламент Кіпру виступив за скасування санкцій проти Росії

Документ був внесений Прогресивною партією трудового народу і підтриманий 33 депутатами, 17 парламентарів від голосування утрималися, передає РБК.

Депутати також запропонували обговорити з Москвою зняття відповідних обмежень на товари з Кіпру. Самі законодавці при цьому пообіцяли зайнятися відновленням співпраці з Росією за лінією міжпарламентських зв'язків.

Згідно з текстом резолюції, парламент визнає європейські санкції проти Росії "контрпродуктивними" і "нездатними вирішити українську кризу". Депутати також зазначили, що в контексті поточної економічної кризи санкції "негативно позначилися на торгівлі з Росією і на кіпрській економіці в цілому".

Читайте такожПарламент Італії відхилив резолюції про скасування санкцій проти Росії

6 липня регіональна рада італійської Тоскани одноголосно проголосувала за резолюцію з проханням до уряду Італії про скасування санкцій проти РФ.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня регіональна рада італійської Ломбардії слідом за аналогічними рішеннями парламентів Венето і Лігурії визнала приналежність Криму до Росії.