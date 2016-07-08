Кремль відповів на появу проспекту Бандери мантрою, що це не викорінить "російсько-українські зв'язки"
14:29, 08 липня 2016Політика
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У Кремлі жалкують про перейменування Московського проспекту в Києві на проспект імені Степана Бандери, тим не менш, "історичні російсько-українські зв'язки викорінити подібними перейменуваннями неможливо".
7 липня в Києві проспект Московський перейменували на Бандери
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.
"Ні, Кремль ніяк не буде реагувати. Можна лише висловити жаль у зв'язку з цим", — сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи буде Кремль реагувати на таке рішення Києва.
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"Справа в тому, що історичні російсько-українські зв'язки, російсько-українську спорідненість викорінити подібними перейменуваннями, звичайно, неможливо. Ще раз повторюю: можна лише висловити глибокий жаль ось такими діями", — наголосив прес-секретар російського президента.
Нагадаємо, 7 липня проспект Московський у Києві перейменували на проспект Степана Бандери.
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