Кремль відповів на появу проспекту Бандери мантрою, що це не викорінить "російсько-українські зв'язки"

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.

"Ні, Кремль ніяк не буде реагувати. Можна лише висловити жаль у зв'язку з цим", — сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи буде Кремль реагувати на таке рішення Києва.

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"Справа в тому, що історичні російсько-українські зв'язки, російсько-українську спорідненість викорінити подібними перейменуваннями, звичайно, неможливо. Ще раз повторюю: можна лише висловити глибокий жаль ось такими діями", — наголосив прес-секретар російського президента.

Нагадаємо, 7 липня проспект Московський у Києві перейменували на проспект Степана Бандери.